ГБР вызывает Петра Порошенко на допрос 31 января
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Петро Порошенко / Flickr
Государственное бюро расследований пригласило народного депутата и пятого президента Петра Порошенко на допрос 31 января (понедельник) на 11:00.
Соответствующее заявление ГБР опубликовало 26 января.
Что касается инцидента 24 января, когда Порошенко пришел в ГБР на вызов, но ушел через 7 минут, не дождавшись следователя, в Госбюро заявили, что адвокатов Порошенко предупредили о том, что следователь явится через несколько минут, однако они все равно ушли. Потому допрос повторно назначили на 31 января.
ГБР также сообщает, что Порошенко 24 января все же сдал свои паспорта (четыре — гражданина Украины, один — дипломатический), но после публичной огласки о том, что он этого не сделал, хотя суд обязал еще 19 января. Адвокаты Порошенко заявляли, что это неправда и они лично относили документы в миграционную службу.
- 19 января Печерский райсуд Киева отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене.
- В середине декабря Порошенко подписали подозрение в государственной измене из-за поставок угля с оккупированного Донбасса. По версии следователей, Порошенко в 2014 году сорвал поставки угля из ЮАР и разрешил организовать поставки с оккупированного Донбасса. По делу проходят также глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.