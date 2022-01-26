Таиланд позволит людям выращивать каннабис в домашних условиях

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Drew Taylor / Unsplash

Совет по борьбе с наркотиками Таиланда заявил, что удалит каннабис из списка наркотиков, что позволит домашним хозяйствам выращивать его. Об этом сообщает Reuters.

Сообщения об удалении каннабиса из этого перечня опубликуют в Королевском Вестнике, через 120 дней после этого его домашние растения станут легальными. Затем людям нужно будет обратиться в местное правительство и сообщить о намерениях выращивать каннабис дома для собственного потребления, но не для продажи (для этого потребуется лицензия). Правительство также анонсировало выборочные проверки.

Законопроект предусматривает наказание за выращивание каннабиса без уведомления правительства штрафом в размере до $605, за продажу без лицензии — штраф до $9 тысяч или три года тюремного заключения (или то и другое).

Это последний шаг Таиланда по продвижению каннабиса как товарной культуры. В 2018 году Таиланд стал первой страной Юго-Восточной Азии, которая легализовала марихуану для медицинского использования и исследований.

Марихуана полностью легализована в двух странах: Канаде и Уругвае. В США легализация существует в отдельных штатах, но на федеральном уровне пока не установлена.