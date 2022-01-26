Телеканал CNN сделал Харьков территорией России

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Американский телеканал CNN обозначил украинский город Харьков как территорию России. Соответствующие скриншоты публикуют в Twitter.

Сюжет был посвящен обострению ситуации на украинской границе и российским учениям Южного округа. Видео длилось 20 секунд, а в правом верхнем углу была надпись «Харьков, Россия».

Телеканал пока не отреагировал на эту ошибку.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил об угрозе оккупации Харькова войсками России. Мэр Харькова Игорь Терехов попросил жителей города не паниковать и заявил, что Харьков, как и вся Украина, даст отпор россиянам. СБУ же заверила, что Харьковская область готова к чрезвычайным ситуациям — врага ждут «сюрпризы».