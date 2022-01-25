Во время акции «SaveФОП» пострадал 21 человек. Полиция открыла два уголовных производства

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Столичные правоохранители открыли два уголовных производства по факту столкновений во время акции движения «SaveФОП» возле Верховной Рады.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Во время акции между митингующими и правоохранителями возникли стычки из-за того, что активные участники акции пытались прорвать границу полицейских на охраняемую территорию ВРУ.

Полиция уверяет, что потребовала от митингующих прекратить свои действия, но те не реагировали.

«Чтобы восстановить правопорядок, полицейские немедленно вмешались в ситуацию и оттеснили их», — говорится в сообщении.

По данным полиции, в результате столкновений восемнадцать полицейских и трое участников акции получили телесные повреждения разной степени тяжести. Некоторых участников акции доставили в Печерское управление полиции.

Также полиция опровергла информацию о гибели одного из митингующих, мол, ему просто стало плохо, а правоохранители оказали медицинскую помощь.

Правоохранители начали уголовные производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.