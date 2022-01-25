Во время акции «SaveФОП» пострадал 21 человек. Полиция открыла два уголовных производства
- Автор:
- София Телишевская
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Столичные правоохранители открыли два уголовных производства по факту столкновений во время акции движения «SaveФОП» возле Верховной Рады.
Об этом сообщает Национальная полиция.
Во время акции между митингующими и правоохранителями возникли стычки из-за того, что активные участники акции пытались прорвать границу полицейских на охраняемую территорию ВРУ.
Полиция уверяет, что потребовала от митингующих прекратить свои действия, но те не реагировали.
«Чтобы восстановить правопорядок, полицейские немедленно вмешались в ситуацию и оттеснили их», — говорится в сообщении.
По данным полиции, в результате столкновений восемнадцать полицейских и трое участников акции получили телесные повреждения разной степени тяжести. Некоторых участников акции доставили в Печерское управление полиции.
Также полиция опровергла информацию о гибели одного из митингующих, мол, ему просто стало плохо, а правоохранители оказали медицинскую помощь.
Правоохранители начали уголовные производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
- Акции протеста «SaveФОП» периодически проходят с конца ноября 2020 года. Митингующие требуют внести изменения в Налоговый кодекс о переносе внедрения кассовых аппаратов и в закон № 5866-1 об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности.
- В декабре 2021 года Рада провалила отсрочку введения кассовых аппаратов для плательщиков единого налога. Это означало, что обязательство использовать аппараты для ФЛП вступает в силу с началом 2022 года.
- Позже Кабмин разрешил работающим в селах ФЛП не использовать кассовые аппараты.