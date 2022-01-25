«Думал, что это говорит российский чиновник». Премьер Хорватии Пленкович извинился за слова президента об Украине и НАТО

Новости

EU2017EE Estonian Presidency / Flickr

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович осудил высказывания президента Зорана Милановича, заявившего, что «Украине не место в НАТО», а «Революция Достоинства была «государственным переворотом», и попросил прощения у Украины.

Об этом он заявил в комментарии изданию Dnevnik.

«Прошу прощения перед Украиной, которую мы уважаем, они сейчас оккупированы», — сказал премьер и заверил, что высказывания Милановича не имеют отношения к позиции правительства в отношении Украины.

По словам Пленковича, политика Хорватии заключается в деэскалации напряженности, предотвращении конфликтов и поддержании целостности Украины.

«Это наша фундаментальная позиция. И вклад, и мы об этом говорим годами, опыта Хорватии в процесс мирной реинтеграции оккупированных территорий Украины», — заверил премьер.

Отдельно Пленкович прокомментировал обещание Милановича отозвать с востока Европы входящий в состав сил НАТО хорватский военный контингент, назвав его «нереальным».

«Я думал, что это говорит российский чиновник. Я не знаю, кого он имеет в виду, солдат там нет. Я не заметил, чтобы они были», — подчеркнул он.

По мнению Пленковича, президент Миланович «загрязняет общественное пространство».

«Вероятно, у него была тирада оскорблений с чередой эпитетов, которые уже два года загрязняют пространство, а затем многие копируют это и считают это нормальным», — добавил премьер Хорватии.

Отметим, Хорватия является парламентской республикой, поэтому у президента нет больших полномочий, но он является главнокомандующим Вооруженными силами.