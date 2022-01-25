«Думал, что это говорит российский чиновник». Премьер Хорватии Пленкович извинился за слова президента об Украине и НАТО
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- Екатерина Кадакова
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EU2017EE Estonian Presidency / Flickr
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович осудил высказывания президента Зорана Милановича, заявившего, что «Украине не место в НАТО», а «Революция Достоинства была «государственным переворотом», и попросил прощения у Украины.
Об этом он заявил в комментарии изданию Dnevnik.
«Прошу прощения перед Украиной, которую мы уважаем, они сейчас оккупированы», — сказал премьер и заверил, что высказывания Милановича не имеют отношения к позиции правительства в отношении Украины.
По словам Пленковича, политика Хорватии заключается в деэскалации напряженности, предотвращении конфликтов и поддержании целостности Украины.
«Это наша фундаментальная позиция. И вклад, и мы об этом говорим годами, опыта Хорватии в процесс мирной реинтеграции оккупированных территорий Украины», — заверил премьер.
Отдельно Пленкович прокомментировал обещание Милановича отозвать с востока Европы входящий в состав сил НАТО хорватский военный контингент, назвав его «нереальным».
«Я думал, что это говорит российский чиновник. Я не знаю, кого он имеет в виду, солдат там нет. Я не заметил, чтобы они были», — подчеркнул он.
По мнению Пленковича, президент Миланович «загрязняет общественное пространство».
«Вероятно, у него была тирада оскорблений с чередой эпитетов, которые уже два года загрязняют пространство, а затем многие копируют это и считают это нормальным», — добавил премьер Хорватии.
Отметим, Хорватия является парламентской республикой, поэтому у президента нет больших полномочий, но он является главнокомандующим Вооруженными силами.
- Ранее президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Украине «не место в НАТО» и в случае войны России с Украиной его страна максимально дистанцируется от этого. После этого Министерство иностранных дел вызвало посла Хорватии в Украине Аницу Джамич и выразило «глубокое разочарование» высказываниями президента Милановича.
- Пленкович и Миланович являются давними политическими оппонентами, в частности, по вопросу Украины. 8 декабря 2021 года Хорватия стала шестой страной, подписавшей декларацию о признании права Украины на вступление в Европейский Союз. Ее в Киеве подписал премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.
- Миланович, который «не хочет портить отношения с Россией», назвал тогда визит Пленковича в Украину «шарлатанством». Зеленский ему ответил.