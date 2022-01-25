NASA готовит две миссии для изучения Венеры
- Автор:
- Олег Панфилович
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NASA/JPL-Caltech
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) заявило о подготовке новых миссий для изучения Венеры.
Об этом сообщается на сайте управления.
Запланированы две новые миссии, которые получили название Discovery. «Венера превратилась в адский мир, имея так много характеристик, похожих на наши. Она, возможно, была первым пригодным к жизни миром в Солнечной системе — с океаном и климатом, напоминающими земные условия», — заявили в NASA.
В управлении отметили, что Лаборатория реактивного движения NASA уже разрабатывает концепции миссий, чтобы их участники смогли выжить в условиях экстремальных температур и атмосферного давления Венеры.
По мнению специалистов, изучение Венеры поможет расширить знания о Земле и космических объектах за пределами Солнечной системы.
- Новое исследование показало, что количество воды в атмосфере Венеры настолько мало, что даже самые устойчивые к засухе земные микробы не смогут там выжить.
- В сентябре 2020 года Международная команда ученых обнаружила на Венере признаки, которые могут свидетельствовать о наличии жизни. В высших слоях атмосферы планеты выявили токсичное вещество фосфин, которое на Земле производят анаэробные организмы.