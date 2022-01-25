Парламент не проголосовал за уголовную ответственность за подделку сертификатов вакцинации

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Киберполиция Украины

Верховная Рада отклонила законопроект № 6084 об установлении ответственности за подделку сертификатов вакцинации. За проголосовали только 186 депутатов.

Документ предлагал ввести штрафы от 17 до 34 тысяч гривен или ограничение свободы на срок до 2 лет за использование поддельного ковид-сертификата.

Для медиков, которые вносили ложные данные о вакцинации, предлагались штрафы до 68 тысяч гривен или лишение свободы на 2 года с запретом занимать определенные должности, а за изготовление поддельных сертификатов предлагалось наказывать штрафом до 170 тысяч гривен или лишением свободы на срок до 3 лет.

Комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности в ноябре прошлого года рекомендовал парламенту принять этот документ.