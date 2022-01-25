В Украине выявили почти 20 тысяч новых зараженных коронавирусом. Вакцинировались — 69 тысяч

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В Украине за минувшие сутки 24 января коронавирусом заразились почти 20 тысяч человек. Среди них 594 медика и 2 809 детей.

Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.

В больницы из-за коронавируса попали 1 507 больных, а 161 человек скончался от осложнений. В то же время 5 863 украинца успешно выздоровели от коронавируса.

Больше всего новых случаев зафиксировали во Львовской области (2 299) и в Киеве (1 589).

Также в течение суток от коронавируса вакцинировались 69 тысяч украинцев. 27 тысяч получили первую дозу вакцины, 24 тысячи — вторую, а 17 тысяч — бустерную.