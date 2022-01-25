Неизвестные хакеры атаковали МИД Канады
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
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Videvo
Неизвестные хакеры атаковали Министерство иностранных дел Канады. Некоторые сервисы до сих пор не работают, хотя атака произошла еще на прошлой неделе.
Инцидент произошел еще 19 января. В канадском правительстве уверяют, что пострадало только одно ведомство — МИД.
«Нет никаких признаков того, что этот инцидент затронул какие-либо другие правительственные ведомства. Расследование продолжается. Мы не можем сообщить никаких конкретных деталей по оперативным причинам», — отметили там.
В Совете казначейства Канады, который отвечает за правительственные операции, заверили, что все критические службы работают, но некоторые сервисы пока недоступны. По данным журналистов, до сих пор не работает электронная связь с канадскими дипломатическими представительствами за границей — несколько часов им было невозможно отправить электронное письмо.
Пока не установили, как именно произошла кибератака и кто за ней стоит.
- В ночь с 13 на 14 января неизвестные хакеры взломали сайты украинских министерств и государственных структур. На них они оставили сообщения на русском, украинском и польском языках о якобы сливе личных данных в сеть. Не работали сайты нескольких министерств — образования и науки, иностранных дел, аграрной политики, а также Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Нацполиции, «Дії» и другие.
- От кибератаки также пострадал сайт мэра Киева. Он уверен, что это сделала Россия. Секретарь СНБО Данилов тоже уверен в причастности России.
- Центр стратегических коммуникаций тоже считает, что за атакой может стоять Россия. Целью атаки там назвали дестабилизацию внутренней ситуации. Причиной считают недавнее поражение России на переговорах о предстоящем сотрудничестве Украины с НАТО. Государственная служба специальной связи и защиты информации заявила, что утечки данных не произошло.