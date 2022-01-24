Зеленский анонсировал новое расширение программы «єПідтримка»: пожилые люди смогут оплатить коммуналку, а подростки — образовательные курсы
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Альфа-Банк
Украинцы смогут тратить полученные за вакцинацию в рамках программы «єПідтримка» деньги на оплату коммунальных услуг. Речь идет о пожилых людях.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения 24 января.
«В течение февраля мы дополнительно расширим программу для пожилых людей — у них будет возможность использования этих денег на оплату коммунальных услуг», — сообщил он.
По словам Зеленского, программа вскоре распространится и на граждан Украины в возрасте 14—18 лет.
«Кроме базовых целей на спорт, музеи, кино, театры, путешествия и прочее они смогут тратить деньги в сфере образования — на образовательные курсы, образовательные услуги, образовательные программы и другое», — рассказал глава государства.
- С 24 января вакцинированные украинцы старше 60 лет могут приобрести лекарства за деньги «єПідтримки». Это можно сделать как онлайн, так и офлайн.
- Программа выплаты всем вакцинированным гражданам по 1000 гривен стартовала в Украине 19 декабря 2021 года. Деньги можно потратить только по определенным направлениям: приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концерт, выставку. Также можно купить книги или билеты для путешествий внутри страны, на внутренние железнодорожные и авиаперевозки.
- Программа выплат «єПідтримка» будет действовать в течение всего 2022 года. Деньги, которые люди получат на карту, можно потратить в течение четырех месяцев с даты поступления денежных средств.