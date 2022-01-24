Зеленский анонсировал новое расширение программы «єПідтримка»: пожилые люди смогут оплатить коммуналку, а подростки — образовательные курсы

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Украинцы смогут тратить полученные за вакцинацию в рамках программы «єПідтримка» деньги на оплату коммунальных услуг. Речь идет о пожилых людях.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения 24 января.

«В течение февраля мы дополнительно расширим программу для пожилых людей — у них будет возможность использования этих денег на оплату коммунальных услуг», — сообщил он.

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По словам Зеленского, программа вскоре распространится и на граждан Украины в возрасте 14—18 лет.

«Кроме базовых целей на спорт, музеи, кино, театры, путешествия и прочее они смогут тратить деньги в сфере образования — на образовательные курсы, образовательные услуги, образовательные программы и другое», — рассказал глава государства.