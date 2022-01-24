«Биологические часы Путина тикают». Секретарь СНБО объяснил, почему Россия расшатывает международную политическую ситуацию

Новости

Офіс президента України / Facebook

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью «ВВС Украина» заявил, что угроза со стороны России существует еще с 2008 года и сейчас она никак не стала больше.

«Они не отличаются. Эти угрозы для нашей страны существуют с 2008 года, когда Путин перешел в активную фазу своих наработок. У нас сегодня уже есть новое поколениеграждан, которые не знают, что такое Советский Союз, что такое Красная площадь, кто такой Ленин... Мы живем в другом мире, и это очень волнует Россию. У них очень мало времени осталось, чтобы решать этот вопрос. И мы также отдаем себе отчет, что биологические часы Путина, биологические часы РФ — они тикают. И я уже неоднократно говорил, что мы будем с вами свидетелями независимого Татарстана, независимой Ичкерии — свободных стран, которые сегодня полностью удерживаются в орбите РФ», — подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО напомнил, что сейчас главная задача России состоит в расшатывании внутренней ситуации в Украине и, к сожалению, им неплохо это удается.

«Наша задача — в спокойной взвешенной обстановке делать свое дело. Что мы и делаем. Готовы ли мы к их активным действиям? Да, готовы. Будут ли они их проводить? Нам неизвестно, но подготовка у нас к этому идет и здесь не нужно делать какие-то ударения. Мы в этом процессе находимся после первого вторжения, которое произошло в 2014 году, с захватом наших территорий», — отметил Данилов.

А в ответ на эвакуацию работников посольства США он подчеркнул, что «представители ЕС сегодня сделали заявления, что не видят оснований для того, чтобы эвакуировать своих дипломатов».

Также он отметил, что Украина общалась с иностранными журналистами с момента появления первых материалов об угрозе со стороны РФ, но они не приняли во внимание позицию Киева.

«Когда начался этот процесс 30 октября прошлого года с публикации в Washington Post, я разговаривал с журналистом этого издания. То, что я ему сказал, они не приняли во внимание», — подчеркнул Данилов и добавил, что «нам нужно покой, взвешенность, каждый должен заниматься своим делом».