Угроза вторжения войск России: Австралия эвакуирует семьи дипломатов из Киева и рекомендовала своим гражданам покинуть страну
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Австралия начала эвакуацию из посольства в Киеве членов семей дипломатов, а также второстепенного персонала. Гражданам Австралии рекомендовано покинуть территорию Украины.
Об этом сообщается на сайте посольства Австралии.
В сообщении сказано, что меры приняты в связи с угрозой вторжения войск России и условия безопасности могут измениться в кратчайшие сроки. Консульские услуги могут быть ограничены.
Как сообщает The Sydney Morning Herald, сейчас Австралия консультирует Украину в вопросе противодействия кибератакам, волна которых может начаться перед наступлением войск.
- 24 января из-за угрозы вторжения эвакуацию семей дипломатов и персонала объявили США и Великобритания. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС пока не будет проводить эвакуацию. Посольство Франции выпустило рекомендации для своих граждан в Украине. Французам рекомендуют отложить поездки в Украину, а тем кто уже находится в стране — не ездить в приграничные районы на север или восток Украины.
- МИД Украины назвал эвакуацию преждевременной.