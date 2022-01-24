Объединенные Арабские Эмираты перехватили две баллистические ракеты, которые йеменские хуситы выпустили в направлении столицы Абу-Даби

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Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов заявило, что ранним утром 24 января перехватило две баллистические ракеты, которые выпустили в направлении столицы Абу-Даби. Их запустили йеменские хуситы, которых поддерживает Иран.

Об этом сообщают CNN и Al Arabiya.

Около 4:15 утра 24 января свидетели в Абу-Даби сказали, что слышали звуки взрывов и видели в небе «огненные шары».

«Атака не привела к человеческим жертвам, потому что остатки перехваченных и уничтоженных баллистических ракет упали в отдельных районах вокруг эмирата Абу-Даби», — заявили в Минобороны Эмиратов и подчеркнули, что «готовы противостоять любым угрозам и принимают все необходимые меры для защиты государства от всех посягательств».

Саудовская Аравия также сообщила о перехвате баллистической ракеты, запущенной в сторону Дахран Аль-Джануб. Осколки уничтоженной ракеты приземлились в промышленной зоне города, сообщается только о материальном ущербе, жертв или пострадавших нет. Военным пришлось уничтожить стартовую площадку, с которой запустили баллистические ракеты в йеменском Эль-Джауфе.

Атаки произошли менее чем через неделю после того, как хуситы взяли на себя ответственность за смертоносную атаку дронами-камикадзе на Абу-Даби, тогда погибли три человека. Это было первое за последние годы нападение со смертельным исходом в Арабских Эмиратах. Представитель йеменских повстанцев-хуситов предупредил тогда, что «ОАЭ является опасным государством, пока идет агрессивная эскалация против Йемена». В ответ на нападение воюющая в Йемене саудовская коалиция нанесла авиаудары по столице Йемена Сани, в результате чего погибли по меньшей мере 12 человек — это самый смертоносный обстрел города с 2019 года.

Хуситы — шиитская военизированная группировка, которую поддерживает Иран. В 2014—2015 годах она постепенно захватила власть в Йемене. Саудовская Аравия и другие арабские страны расценили это как антиконституционный переворот. Во время наступлении хуситов Саудовская Аравия начала наращивать военные силы на границе с Йеменом. Лидер хуситов Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что его отряды будут контратаковать саудитов в ответ на любой агрессивный шаг с их стороны и не остановятся, пока не захватят Эр-Рияд, столицу Саудовской Аравии. В ответ на это 10 стран согласились поучаствовать во вторжении против хуситов. Объединенные Арабские Эмираты являются крупными партнерами Саудовской Аравии по этой коалиции. В 2019 году ОАЭ вывели большую часть своих войск из Йемена после того, как посчитали войну невыигрышной. Недавно Эмираты вернулись в конфликт и поддерживают военных Йемена в горячих точках — в богатых нефтью провинциях Шабва и Мариб.