Президент Армении подал в отставку

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Facebook / Office of the President of the Republic of Armenia

Президент Армении Армен Саркисян 23 января подал в отставку из-за отсутствия инструментов для влияния на политику. Соответствующее заявление опубликовали на его сайте.

Свое решение он объяснил так: «У президента нет необходимых инструментов для воздействия на радикальные процессы внутренней и внешней политики в это непростое для страны и народа время. В это непростое для нашего государства время, когда необходимо национальное единство, институт президента не должен быть объектом сплетен и теорий заговора, отвлекая тем самым внимание общественности от самых важных вопросов».

Кроме того, президент заявил, что он сам, а в отдельных случаях и его семья, становились мишенью «различных политических групп», которых интересует «только его прошлое, различные теории заговора и мифы». Саркисян отметил, что это решение совсем не эмоциональное, «оно придерживается определенной логики».

Армения — парламентская республика. Парламент формирует политически ответственное перед ним правительство и обычно избирает президента, который играет символическую юридическую роль. Согласно Конституции Армении, президент подает прошение об отставке в Национальное собрание (парламент). До назначения нового президента его обязанности будет выполнять глава Национального собрания Ален Симонян.

Армен Саркисян находится на посту президента Армении с 9 апреля 2018 года. В ноябре 2020 года призывал к отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна (в августе 2021 года он снова стал главой правительства) и внеочередным выборам, поскольку считал неизбежными внеочередные выборы, чтобы уберечь страну от потрясений после подписания «карабхского мира».