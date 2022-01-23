WP: США попросили Россию не публиковать их ответы на «гарантии безопасности»
- Автор:
- Олег Панфилович
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Secretary Antony Blinken / Twitter
Соединенные Штаты попросили Россию не публиковать их ответы на российские предложения по «гарантиям безопасности».
Об этом пишет The Washington Post.
Высокопоставленное должностное лицо Государственного департамента США заявило изданию, что несмотря на просьбы, Кремль может поступить иначе и опубликовать документ вопреки желанию США.
Он добавил, что письменный ответ администрации Байдена будет демонстрировать интерес Вашингтона в продолжении диалога. Хотя ответ и в дальнейшем не будет удовлетворять требования России прекратить расширение НАТО, администрация Байдена считает, что ценность письма состоит в том, что его прочтет непосредственно президент России Владимир Путин как «единственный человек в России, который принимает решения».
«Мы не хотим быть теми, кто отказывается от возможного дипломатического решения», — добавил другой чиновник администрации Байдена.
- Россия требует гарантий нерасширения НАТО на восток Европы, сокращения количества военных учений, отказа от принятия Украины в НАТО и неразмещения ракет на ее территории. НАТО и США к таким уступкам не готовы. Недавние переговоры с Россией ни к чему не привели, поэтому Украине увеличили военную помощь.
- 19 января в МИД РФ предложили США взять на себя одностороннее обязательство не голосовать за вступление Украины и Грузии в Альянс, если НАТО примет решение о расширении. Кроме того, Россия хочет видеть НАТО в пределах 1997 года.
- Лавров по итогам переговоров с Блинкеном заявил, что на следующей неделе США представят письменный ответ на все требования РФ по «гарантиям безопасности». Также он заявил, что спросит у американских коллег разрешение на публикацию этого ответа.