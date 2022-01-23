CBC: Канада рассматривает возможность отправки в Украину стрелкового оружия и военного снаряжения

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Петро Порошенко / Flickr

Правительство Канады рассматривает возможность отправки оружия и военного снаряжения Украине для помощи в сдерживании российской агрессии.

Об этом пишет CBC News со ссылкой на источники в правительстве.

«Канада размышляет над передачей стрелкового оружия, защитных жилетов и очков… Они будут составной частью пакета летального и нелетального снаряжения», — сообщает издание.

Сообщается, что в рамках этих поставок может быть отправлено военное снаряжение для «новой ветви вооруженных сил Украины» — Сил территориальной обороны. «Отправит ли Канада дополнительные военные силы, чтобы помочь с подготовкой этих отрядов, пока неизвестно», — отмечает издание.