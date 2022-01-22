BILD: Глава ВМС Германии Шенбах из-за скандала по поводу Украины ушел в отставку
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Глава Военно-морских сил Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах ушел в отставку.
Об этом сообщает немецкое издание BILD.
Его заявление об отставке приняли министр обороны ФРГ и генеральный инспектор Вооруженных сил. Указано, что отставка Шенбах связана с его заявлениями о Крыме, Украине и главе России Владимире Путине, которые вызвали негативную реакцию со стороны Украины.
По данным издания, место Шенбаха займет контр-адмирал Ян Кристиан Каак — заместитель командующего ВМС ФРГ.
- Ранее Кай-Ахим Шенбах заявил, что Украина никогда не вернет себе оккупированный Россией Крым и ее нельзя принимать в НАТО из-за оккупации части ее территорий. Также он заявил, что членство Грузии в НАТО было бы «неразумным», а Владимир Путин «заслуживает» уважения.
- В Министерстве иностранных дел Украины слова Шенбаха назвали неприемлемыми и потребовали разъяснений от немецкого правительства. В Минобороны Германии открестились от позиции Шенбаха.
- Сам Шенбах назвал свои заявления личным мнением, а МИД Украины вызвал немецкого посла.