Петр Порошенко призвал власть подписать символический акт об объединении

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Стас Козлюк / Бабель

Пятый президент и нардеп Петр Порошенко, который подозревается в госизмене, призвал действующую власть к объединению.

Об этом он заявил во время Киевского форума безопасности.

Порошенко призвал подписать символический акт. Он сказал, что президент Владимир Зеленский ему не друг, но «интересы государства выше».

«Я призываю к единству. К символическому акту, который нам следует подготовить и подписать уже сейчас. Я очень жалею, что нет здесь Зеленского и нет власти. Но мы не можем оставаться заложниками, мы призываем власть принять участие в процессе объединения. Вчера я сказал в эфире, что Зеленский точно не мой друг. И эта мелочность, преследование оппозиции не дает поводов для объединения. Но интересы государства выше. И сегодня мой голос тоже за объединение», — заявил Порошенко.

Он сказал, что у оппозиции и власти должна быть общая платформа, которая всех объединит, добавив, что если власть откажется, то объединятся демократические оппозиционные силы.

С кем именно объединится «Европейская солидарность» Порошенко — пока не понятно. На форуме никого из представителей партий «Слуга народа», «Батьківщина», ОПзЖ или УДАР не было.