Петр Порошенко призвал власть подписать символический акт об объединении
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- Костя Андрейковец
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Стас Козлюк / Бабель
Пятый президент и нардеп Петр Порошенко, который подозревается в госизмене, призвал действующую власть к объединению.
Об этом он заявил во время Киевского форума безопасности.
Порошенко призвал подписать символический акт. Он сказал, что президент Владимир Зеленский ему не друг, но «интересы государства выше».
«Я призываю к единству. К символическому акту, который нам следует подготовить и подписать уже сейчас. Я очень жалею, что нет здесь Зеленского и нет власти. Но мы не можем оставаться заложниками, мы призываем власть принять участие в процессе объединения. Вчера я сказал в эфире, что Зеленский точно не мой друг. И эта мелочность, преследование оппозиции не дает поводов для объединения. Но интересы государства выше. И сегодня мой голос тоже за объединение», — заявил Порошенко.
Он сказал, что у оппозиции и власти должна быть общая платформа, которая всех объединит, добавив, что если власть откажется, то объединятся демократические оппозиционные силы.
С кем именно объединится «Европейская солидарность» Порошенко — пока не понятно. На форуме никого из представителей партий «Слуга народа», «Батьківщина», ОПзЖ или УДАР не было.
- В середине декабря Порошенко подписали подозрение в государственной измене из-за поставок угля с оккупированного Донбасса. По версии следователей, Порошенко в 2014 году сорвал поставки угля из ЮАР и разрешил организовать поставки с оккупированного Донбасса. По делу проходят также глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.
- В декабре Порошенко подозрение не вручили, поскольку он уехал из страны. 17 января Порошенко прилетел в Киев из Варшавы. Его с митингом встречали сторонники, после чего он отправился в Печерский суд Киева. К концу дня судья перенес заседание по избранию меры пресечения.
- 19 января суд отпустил Порошенко под личное обязательство, но перед этим под судом произошли стычки с полицией.
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