В Украине создадут сервис, который будет уведомлять о проверке данных украинцев в реестрах

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В Украине запустят услугу «єЗахист» в приложении «Дія» и сервис, который будет уведомлять о проверке данных в реестрах.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Мы приняли решение запустить в ближайшее время услугу «єЗахист» в приложении «Дія». Где каждый гражданин сможет узнать базовые правила кибербезопасности, в каких реестрах есть информация о них. Следующим шагом будет запуск сервиса, где каждому украинцу будет приходить уведомление, когда чиновник проверяет ваши данные в реестре», — написал он.

Также Федоров прокомментировал информацию о якобы «сливе данных украинцев в сети».

«На самом деле об этом писали всегда. Но сейчас такие новости воспринимаются особенно остро из-за информационной войны, которая происходит против Украины. Программа «Дія» не сохраняет личные данные. Поэтому когда вы авторизуетесь в «Дії», документы подтягиваются заново, а COVID-сертификат нужно генерировать заново», — пояснил министр.

Федоров заверил, что личные данные, которые сейчас хакеры продают в сети, «скомплектованы из разных источников, часто из одного популярного банка».

«Мы блокируем такие ресурсы и находим ресурсы инвестировать в защиту реестров, чтобы ваши данные были под контролем», — добавил он.