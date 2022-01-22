США доставили в Украину более 90 тонн летального оружия

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Facebook / U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Утром 22 января в аэропорт «Борисполь» прибыла первая из нескольких партий пакета военной помощи Вооруженным силам Украины на $200 миллионов, который был принят президентом Джо Байденом.

Об этом сообщили в посольстве США в Украине.

«Эта помощь, включающая около 200 тыс. фунтов (более 90 тонн) летального оружия, в том числе боеприпасы для защитников Украины на линии фронта, демонстрирует твердую приверженность Соединенных Штатов суверенному праву Украины на самооборону», — говорится в сообщении.

Facebook / U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Также в посольстве напомнили, что в 2021 году США предоставили Украине помощи в сфере безопасность на более чем $650 миллионов и свыше $2,7 миллиарда в целом с 2014 года.

«Соединенные Штаты будут продолжать оказывать такую помощь для поддержки Вооруженных сил Украины, поддерживая их в защите суверенитета и территориальной целостности Украины от российской агрессии», — добавили в посольстве.