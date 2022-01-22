США доставили в Украину более 90 тонн летального оружия
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Facebook / U.S. Embassy Kyiv Ukraine
Утром 22 января в аэропорт «Борисполь» прибыла первая из нескольких партий пакета военной помощи Вооруженным силам Украины на $200 миллионов, который был принят президентом Джо Байденом.
Об этом сообщили в посольстве США в Украине.
«Эта помощь, включающая около 200 тыс. фунтов (более 90 тонн) летального оружия, в том числе боеприпасы для защитников Украины на линии фронта, демонстрирует твердую приверженность Соединенных Штатов суверенному праву Украины на самооборону», — говорится в сообщении.
Также в посольстве напомнили, что в 2021 году США предоставили Украине помощи в сфере безопасность на более чем $650 миллионов и свыше $2,7 миллиарда в целом с 2014 года.
«Соединенные Штаты будут продолжать оказывать такую помощь для поддержки Вооруженных сил Украины, поддерживая их в защите суверенитета и территориальной целостности Украины от российской агрессии», — добавили в посольстве.
- Россия стянула к границам Украины войска, западные СМИ сообщают, что в масштабном вторжении могут участвовать до 175 тысяч российских военных. Также Россия усиливает группировку боевиков «ЛНР» и «ДНР».
- Россия требует гарантий нерасширения НАТО на восток Европы, сокращения количества военных учений, отказа от принятия Украины в НАТО и неразмещения ракет на ее территории. НАТО и США на такие уступки идти не готовы. Недавние переговоры с Россией ни к чему не привели, поэтому США увеличили военную помощь Украине.
- Также США собираются предоставить Украине вертолеты М-17.
- Министры обороны стран Балтии – Эстонии, Латвии и Литвы – получили от США разрешение на поставку оружия американского производства в Украину. Речь идет о противотанковых ракетных комплексах Javelin, переносных зенитно-ракетных комплексах Stinger и оборудовании для укрепления независимого оборонного потенциала Украины.