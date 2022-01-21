ВОЗ рекомендовала расширить использование вакцины Pfizer на детей 5—11 лет
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Roberto Jimenez Mejias / Instagram
Всемирная организация здравоохранения рекомендовала прививать вакциной Pfizer против коронавируса детей от 5 до 11 лет, но неполной дозой.
Соответствующие рекомендации размещены на сайте ВОЗ.
Отмечается, что обновленные рекомендации появились после совещания Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации (SAGE).
Детям рекомендуют вводить дозу в 10 микрограмм. В то же время для подростков от 12 лет доза остается неизменной — 30 микрограмм.
Также в ВОЗ напомнили, что вводить вторую дозу следует через 4—8 недель после первой, но лучше — через 8 недель, поскольку больший интервал между дозами дает более высокую эффективность вакцины и потенциально меньший риск миокардита и перикардита.
Отдельно указывается, что необходимость прививать детей 5—11 лет бустерными дозами еще не определили, остальных людей рекомендуют вакцинировать через 4—6 месяцев после завершения первичного курса.
- Напомним, что 30 октября в США одобрили применение вакцины Pfizer для детей от 5 до 11 лет. Также в США вакцинируют детей от 12 лет. По данным исследований, вакцина Pfizer защищает детей 12—17 лет от госпитализации на 93%.
- Ранее основатель компании BioNTech заявил, что третья доза вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech дает высокий уровень защиты от нового штамма «Омикрон».
- В Украине можно вакцинировать от коронавируса детей от 12 лет, но только препаратом Pfizer.