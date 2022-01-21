ВОЗ рекомендовала расширить использование вакцины Pfizer на детей 5—11 лет

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Roberto Jimenez Mejias / Instagram

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала прививать вакциной Pfizer против коронавируса детей от 5 до 11 лет, но неполной дозой.

Соответствующие рекомендации размещены на сайте ВОЗ.

Отмечается, что обновленные рекомендации появились после совещания Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации (SAGE).

Детям рекомендуют вводить дозу в 10 микрограмм. В то же время для подростков от 12 лет доза остается неизменной — 30 микрограмм.

Также в ВОЗ напомнили, что вводить вторую дозу следует через 4—8 недель после первой, но лучше — через 8 недель, поскольку больший интервал между дозами дает более высокую эффективность вакцины и потенциально меньший риск миокардита и перикардита.

Отдельно указывается, что необходимость прививать детей 5—11 лет бустерными дозами еще не определили, остальных людей рекомендуют вакцинировать через 4—6 месяцев после завершения первичного курса.