Минобороны стран Балтии подтвердили, что передадут Украине Javelin и Stinger

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Scott Barbour / Stringer

Министры обороны стран Балтии — Эстонии, Латвии и Литвы — подтвердили получение разрешения от США на поставку вооружений Украине.

Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба Минобороны Эстонии.

«Сегодня у нас есть необходимые разрешения на отправку оружия из США. Посредством оружия мы показываем, что наша поддержка не только на словах. Союзники едины, но всегда нужны те, кто проявляет инициативу, Эстония точно одна из таких стран», — подчеркнул министр обороны Эстонии Калле Лаанет.

Согласно заявлению трех стран, Украине передадут противотанковые ракетные комплексы Javelin, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger и оборудование для укрепления независимого оборонного потенциала Украины.

В то же время министры обороны страны Балтии выразили надежду, что Украине никогда не придется применять свои системы вооружений и что «Россия изменит свою агрессивную позицию».