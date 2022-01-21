Минобороны стран Балтии подтвердили, что передадут Украине Javelin и Stinger
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Scott Barbour / Stringer
Министры обороны стран Балтии — Эстонии, Латвии и Литвы — подтвердили получение разрешения от США на поставку вооружений Украине.
Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба Минобороны Эстонии.
«Сегодня у нас есть необходимые разрешения на отправку оружия из США. Посредством оружия мы показываем, что наша поддержка не только на словах. Союзники едины, но всегда нужны те, кто проявляет инициативу, Эстония точно одна из таких стран», — подчеркнул министр обороны Эстонии Калле Лаанет.
Согласно заявлению трех стран, Украине передадут противотанковые ракетные комплексы Javelin, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger и оборудование для укрепления независимого оборонного потенциала Украины.
В то же время министры обороны страны Балтии выразили надежду, что Украине никогда не придется применять свои системы вооружений и что «Россия изменит свою агрессивную позицию».
- В ближайшие дни администрация Байдена тоже начнет поставлять в Украину противотанковые ракеты, боеприпасы и другое оборудование на сумму $200 миллионов. В 2021 году США передали Украине оружия и военной техники на $650 миллионов, что является самым большим показателем с начала оказания помощи в 2014 году.
- Россия стянула к границам Украины войска, западные СМИ сообщают, что в масштабном вторжении могут участвовать до 175 тысяч российских военных. Также Россия усиливает группировку боевиков «ЛНР» и «ДНР».
- Россия требует гарантий нерасширения НАТО на восток Европы, сокращения количества военных учений, отказа от принятия Украины в НАТО и неразмещения ракет на ее территории. НАТО и США на такие уступки идти не готовы. Недавние переговоры с Россией ни к чему не привели, поэтому США увеличили военную помощь Украине.