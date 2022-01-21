Зеленский заявил о возможной угрозе оккупации Харькова. Мэр города заверил, что оснований для паники нет

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Facebook / Игорь Терехов

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому изданию The Washington Post сказал, что в случае обострения ситуации на границе, Россия может оккупировать Харьков.

«Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован. России нужен повод: скажут, что защищают русскоязычное население. После оккупации и аннексии Крыма мы понимаем, что это возможно», — отметил глава государства и добавил, что захват Харькова не будет «просто вторжением», а станет «началом полномасштабной войны».

В то же время мэр Харькова Игорь Терехов попросил жителей города не паниковать из-за заявления президента.

«Харьков был и будет украинским городом, жители которого являются гражданам единой и неделимой Украины. И любой, кто посягнет захватить Харьков, должен понимать — на защиту своего любимого города встанут не только харьковчане, но и все украинцы, — подчеркнул Терехов.

Он заверил, что город готов дать твердый отпор потенциальному захватчику.

«Все силы и средства для того, чтобы отстоять Харьков, у нас есть», — отметил городской голова и заверил горожан, что поводов для паники нет.