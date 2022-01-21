TikTok начал тестировать платную подписку, вслед за Instagram
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
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Videvo
Разработчики соцсети TikTok начали тестировать платные подписки для монетизации контента на платформе.
Об этом пишет 9to5Mac.
В TikTok не рассказали детали тестировани и не уточнили, принимают ли участие в тесте пользователи. Предположительно, подписка в TikTok мало чем будет отличатся от подписок на других платформах, но возможны некоторые особенности и эксклюзивы.
Скорее всего, подписка будет связана с алгоритмом рекомендаций страницы «Для вас», который сейчас предоставляет пользователям бесплатный подобранный контент.
- Платную подписку сейчас тестирует и Instagram, но пока в США. Ежемесячная платная подписка будет давать доступ к эксклюзивным прямым эфирам и Stories, а цены будут в диапазоне от $0,99 до $99,99 в месяц.
- Платную подписку также реализует Twitter. Недавно соцсеть подключила платежную платформу Strike, благодаря чему пользователи смогут оставлять авторам контента донаты в биткоинах.