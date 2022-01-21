Власти Киева просят работодателей перевести сотрудников на дистанционку из-за роста заболеваемости COVID-19

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Столичные власти призвали работодателей перевести сотрудников на дистанционную работу из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«Город советует работодателям по возможности перевести сотрудников на дистанционный режим работы. В случае, если это невозможно, необходимо проветривать помещение как можно чаще, следить за соблюдением масочного режима и социальной дистанции. А в случае появления первых симптомов простуды — оставаться дома», — заявила замглавы КГГА Анна Старостенко.

Она напомнила, что в стране началась новая волна пандемии из-за штамма Омикрон и количество новых больных стремительно растет. Только за прошлые сутки в Киеве зарегистрировали 1 552 больных, в целом по стране — 20 156.