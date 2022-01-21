Глава МИД России Лавров: США пообещали передать письменные ответы по «гарантиям безопасности»

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Secretary Antony Blinken / Twitter

В Женеве завершились переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, оснвоной темой которых была Украина. Встреча длилась полтора часа.

По ее итогам Лавров заявил журналистам, что разговор был полезным и откровенным. По его словам, Блинкен заверил, что на следующей неделе США предоставят письменный ответ на все требования РФ по «гарантиям безопасности». Он отказался уточнять детали, но выразил уверенность, что а ответе будет «пассаж об Украине».

«Встреча была у нас промежуточная, Энтони Блинкен сказал мне, что он удовлетворен состоявшимся обменом мнений, который поможет им на следующей неделе, это было уже несколько раз подчеркнуто, предоставить нам письменную реакцию», — заявил Лавров.

Он отметил, что услышал аргументы США по НАТО и свободе стран вступать в Альянс, но во многом возражал.

По поводу скопления войск России возле границ Украины Лавров заявил, что слышал от Блинкена только об озабоченности. Лавров же озвучивал взволнованность из-за «накачивания» Украины вооружением со стороны США и стран НАТО.