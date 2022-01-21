Школьников Львова и Сум из-за коронавируса переводят на дистанционное обучение

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Мариенко Андрей / УНИАН

Во Львове с 24 января школьники переходят на дистанционное обучение.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый на брифинге 21 января.

«Из-за роста заболеваемости COVID-19 среди детей с понедельника 5—11 классы переходят на дистанционное обучение. Это решение также касается всех кружков, внешкольного образования и музыкальных школ», — заявил он.

По словам Садового, такой динамики заболеваемости во Львове с начала пандемии еще не видели — сегодня утром 27 тысяч детей не пришли в школу.

Мэр Львова уточнил, что дистанционное обучение продлится не менее 2 недель.

«С понедельника будем принимать решение по младшей школе», — добавил он.

Также на дистанционное обучение с 24 января переходят учащиеся 5—11 классов школ в Сумах.

Как рассказала начальник управления образования и науки Сумского горсовета Антонина Данильченко «Суспільному», с 24 января учиться в обычном режиме смогут в детсадах, специальных заведениях, а также ученики 1—4 классов школ, все сотрудники которых полностью вакцинированы.