Школьников Львова и Сум из-за коронавируса переводят на дистанционное обучение
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Мариенко Андрей / УНИАН
Во Львове с 24 января школьники переходят на дистанционное обучение.
Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый на брифинге 21 января.
«Из-за роста заболеваемости COVID-19 среди детей с понедельника 5—11 классы переходят на дистанционное обучение. Это решение также касается всех кружков, внешкольного образования и музыкальных школ», — заявил он.
По словам Садового, такой динамики заболеваемости во Львове с начала пандемии еще не видели — сегодня утром 27 тысяч детей не пришли в школу.
Мэр Львова уточнил, что дистанционное обучение продлится не менее 2 недель.
«С понедельника будем принимать решение по младшей школе», — добавил он.
Также на дистанционное обучение с 24 января переходят учащиеся 5—11 классов школ в Сумах.
Как рассказала начальник управления образования и науки Сумского горсовета Антонина Данильченко «Суспільному», с 24 января учиться в обычном режиме смогут в детсадах, специальных заведениях, а также ученики 1—4 классов школ, все сотрудники которых полностью вакцинированы.
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