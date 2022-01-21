Госдума России все-таки рассмотрит законопроект о признании независимыми государствами «Л/ДНР»
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Alexei Nikolsky \ TASS via Getty Images
Спикер российского парламента Вячеслав Володин заявил, что на следующей неделе состоятся консультации по законопроекту о признании «ЛНР» и «ДНР». После этого документ рассмотрит Совет нижней палаты Государственной думы.
Об этом он сообщил 21 января в Telegram-канале.
Володин отметил, что законопроект «очень серьезный и ответственный» и продолжил нарратив российской пропаганды о том, что Киев якобы игнорирует Минские соглашения, а страны НАТО хотят «оккупировать Украину»: «И то, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить».
Отдельно Володин добавил, что необходимо искать решение «для обеспечения безопасности наших граждан и соотечественников в «ДНР» и «ЛНР».
Затем, во время общения с журналистами, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что к теме вероятного признания «Л/ДНР» нужно подходить «аккуратно».
«Я не буду говорить об актуальности этого вопроса и по-прежнему не буду комментировать саму инициативу с этой бумагой, которая еще находится на рассмотрении в Думе, и это рассмотрение должно пройти. Но здесь, конечно, хотелось бы отметить, что сейчас, когда ситуация настолько напряженная и настолько чувствительная, очень важно избегать каких-то шагов, которые могут спровоцировать усиление этой напряженности», — добавил Песков.
- 19 января 2022 года депутаты от Коммунистической партии РФ в Государственной думе зарегистрировали проект постановления об обращении к президенту Владимиру Путину с просьбой официально признать независимыми государствами «ДНР» и «ЛНР».
- 20 января в Госдуме назвали эту инициативу «несвоевременной и провокационной», а в Кремле комментировать отказались, пока парламент не проголосует за проект документа.