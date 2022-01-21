The Times: Британия планирует отправить в соседние с Украиной страны-члены НАТО «сотни военных»

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Великобритания планирует направить в соседние с Украиной страны-члены НАТО несколько сотен военнослужащих для «сдерживания» России.

Об этом пишет The Times.

Великобритания уже имеет 830 военнослужащих, танки, бронетехнику, самоходную артиллерию, средства противовоздушной обороны, разведывательные средства в Эстонии, где она возглавляет боевую группу сил НАТО численностью в 1 200 человек. К ним готовы присоединиться более 300 французских военнослужащих. В Польше также находятся 140 британских военнослужащих в рамках миссии расширенного присутствия НАТО.

По данным источников Times в Минобороны, газета сообщила, что сейчас Великобритания рассматривает возможность усиления существующих миссий «сотнями» боеспособных солдат, которые могут быть развернуты в кратчайшие сроки.