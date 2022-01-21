The Times: Британия планирует отправить в соседние с Украиной страны-члены НАТО «сотни военных»
- Автор:
- Олег Панфилович
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Великобритания планирует направить в соседние с Украиной страны-члены НАТО несколько сотен военнослужащих для «сдерживания» России.
Об этом пишет The Times.
Великобритания уже имеет 830 военнослужащих, танки, бронетехнику, самоходную артиллерию, средства противовоздушной обороны, разведывательные средства в Эстонии, где она возглавляет боевую группу сил НАТО численностью в 1 200 человек. К ним готовы присоединиться более 300 французских военнослужащих. В Польше также находятся 140 британских военнослужащих в рамках миссии расширенного присутствия НАТО.
По данным источников Times в Минобороны, газета сообщила, что сейчас Великобритания рассматривает возможность усиления существующих миссий «сотнями» боеспособных солдат, которые могут быть развернуты в кратчайшие сроки.
- Западные СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщили о готовящемся Кремлем наступлении на Украину на нескольких фронтах «в январе-феврале» 2022 года с привлечением до 175 тысяч военных. Скопление войск подтвердили в Пентагоне. США и страны Евросоюза предупредили Россию о последствиях и санкциях.
- Россия требует гарантий нерасширения НАТО на восток Европы, сокращения количества военных учений, отказа от принятия Украины в НАТО и неразмещения ракет на ее территории. НАТО на переговорах 12 января отказало России в основных требованиях. Стороны договорились продолжить диалог, но РФ в это время накапливает войска у границ Украины.
- Чтобы помешать вторжению, США неделю вели переговоры с российскими дипломатами. В России назвали переговоры безрезультатными и снова угрожали, в США переговоры оценили более оптимистично и сказали, что мяч на стороне России, хотя не исключили, что РФ может планировать нападение на Украину.