В Украине растет количество больных коронавирусом — за сутки выявили более 20 тысяч новых случаев

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Евгений Малолетка

В Украине за сутки 20 января выявили 20 156 новых случаев коронавируса. Об этом утром 21 января сообщило Министерство здравоохранения.

Госпитализировали с ковидом за минувшие сутки 2 226 человек, умерли от него 150 человек. Всего с начала пандемии и по состоянию на 21 января в Украине выявили 3 819 538 случаев коронавируса, а умерли от него 98 993 человек.

Что касается вакцинации, то 20 января сделали 86 146 прививок, из них первая доза — 29 250. Полностью в Украине вакцинировано 14 410 730 человек, бустер из них получили 167 360.

20 января министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине началась очередная вспышка коронавируса, эпицентром стали западные области. Наиболее сложная ситуация в Ивано-Франковской области, там планируют ввести «красную» зону. Кроме того, если в конце декабря и начале января в стране было 30 тысяч новых больных за неделю, то на этой неделе — за два дня (18 и 19 января).