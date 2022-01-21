В Украине растет количество больных коронавирусом — за сутки выявили более 20 тысяч новых случаев
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
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Евгений Малолетка
В Украине за сутки 20 января выявили 20 156 новых случаев коронавируса. Об этом утром 21 января сообщило Министерство здравоохранения.
Госпитализировали с ковидом за минувшие сутки 2 226 человек, умерли от него 150 человек. Всего с начала пандемии и по состоянию на 21 января в Украине выявили 3 819 538 случаев коронавируса, а умерли от него 98 993 человек.
Что касается вакцинации, то 20 января сделали 86 146 прививок, из них первая доза — 29 250. Полностью в Украине вакцинировано 14 410 730 человек, бустер из них получили 167 360.
20 января министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине началась очередная вспышка коронавируса, эпицентром стали западные области. Наиболее сложная ситуация в Ивано-Франковской области, там планируют ввести «красную» зону. Кроме того, если в конце декабря и начале января в стране было 30 тысяч новых больных за неделю, то на этой неделе — за два дня (18 и 19 января).
- 6 января в Украине разрешили бустерную вакцинацию для всех людей от 18 лет. Бустером желательно прививаться в период от 6 до 9 месяцев после получения второй прививки. Уколы будут делать препаратами Moderna или Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек.
- В 2022 году в Украину должны доставить почти 42 миллиона доз вакцины — этого должно хватить для ревакцинации двумя дозами 70% взрослого населения страны.