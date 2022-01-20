«Администрация Байдена сбилась с пути». Журнал Time поместил на обложку президента США, над которым сгущаются тучи
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Американский журнал TIME разместил на обложке нового номера президента США Джо Байдена, над которым сгущаются тучи.
Обложка подписана только двумя словами — «Первый год» (Year One).
Свежий номер журнала посвящен завершению первого года пребывания Байдена на должности президента.
На изображении Байден сидит в Овальном кабинете и смотрит вверх — из туч идет дождь. На столе у президента США лежат папки «Инфляция», «Путин», Build Back Better, «Избирательные права» и «Трамп — 2024». За спиной у Байдена стоят коробки с экспресс-тестами на коронавирус.
К изображению обложки на странице в Twitter издание прикрепило статью с критикой президента и его правительства под названием «Администрация Байдена сбилась с пути». Кроме осуждения президента США за невыполненное обещание о преодолении пандемии коронавируса, авторы статьи критикуют его за бездействие по ряду внутренних вопросов и из-за нерешенной ситуации с Россией, которая стянула к границам Украины свои войска.
- Западные СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщили, что Кремль готовит наступление на Украину на нескольких фронтах «в январе-феврале» 2022 года с привлечением до 175 тысяч военных. Скопление войск подтвердили в Пентагоне. США и страны Евросоюза предупредили Россию о последствиях и санкциях.
- 3 января президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден провели телефонный разговор. Байден четко дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры дадут «решительный ответ», если Россия вторгнется в Украину. Предыдущий разговор Зеленского и Байдена состоялся 9 декабря. Лидеры стран обсудили наращивание Россией войск у восточной границы Украины.
- Чтобы помешать вторжению, США неделю вели переговоры с российскими дипломатами. В России назвали переговоры безрезультатными и снова угрожали, в США переговоры оценили более оптимистично и сказали, что мяч на стороне России, хотя не исключили, что РФ может планировать нападение на Украину.
- Накануне, общаясь с журналистами в Белом доме, Байден заявил, что страны НАТО пока не знают, как действовать, если Россия начнет эскалацию против Украины без широкомасштабного вторжения — «если это будет незначительное вторжение». Впоследствии в Белом доме объяснили, что речь шла о действиях невоенного характера.