Спутники Maxar сделали новые фотографии скопления войск России возле Украины
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Спутники американской компании Maxar Technologies сделали новые фотографии скопления российских войск возле границ Украины. На снимках техника, размещенная на полигонах в Ельне, Климово, Клинцах и Погоново.
Снимки опубликовали Reuters и ряд журналистов.
На снимках можно рассмотреть грузовики, танки, БМП, САУ «Мста-С» и железнодорожный состав с погруженной техникой. Ее, вероятно, в момент снимка разгружали.
Указанные полигоны довольно близко расположены к границе. Полигон Климово (Брянская область) находится всего в 13 км от Украины, а Клинцы — в 30 км.
- Ранее журналисты «Радио Свобода» и группа Conflict Intelligence Team сообщили, что российские войска находятся уже в 40 км от границы с Украиной и прибыли туда «в командировку на 6—9 месяцев». Родственники военных в соцсетях сообщают, что войска «едут на Украину».
- Кроме этого есть данные, что РФ перебросила на запад танки, бронетехнику, авиацию и ракетные комплексы, в том числе «Искандеры». Из Сибири и с Дальнего Востока перебросили технику с баз всех четырех армий Восточного округа.