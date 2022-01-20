Вокруг станции «Академик Вернадский» поселились около 3 тысяч пингвинов. Полярники назвали сезон сложным

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На территории украинской антарктической станции «Академик Вернадский» находятся около 3 тысяч пингвинов — 2 310 взрослых и 599 птенцов.

О результатах подсчета полярников сообщает Национальный антарктический научный центр.

В районе станции три вида — субантарктический пингвин, пингвин Адели и антарктический пингвин. Первый вид — самый популярный.

Этот сезон стал для пингвинов сложным. Акватория была постоянно забита льдом, что ограничивало им доступ к пище. Повлияли и рекордные снегопады, из-за которых гнезда пингвинов значительно засыпало. Также ученые фиксировали нападения хищников, что уменьшило количество птенцов по сравнению с прошлым годом.

Итоги по демографической ситуации пингвинов полярники смогут подвести в конце сезона.