Вокруг станции «Академик Вернадский» поселились около 3 тысяч пингвинов. Полярники назвали сезон сложным
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
На территории украинской антарктической станции «Академик Вернадский» находятся около 3 тысяч пингвинов — 2 310 взрослых и 599 птенцов.
О результатах подсчета полярников сообщает Национальный антарктический научный центр.
В районе станции три вида — субантарктический пингвин, пингвин Адели и антарктический пингвин. Первый вид — самый популярный.
Этот сезон стал для пингвинов сложным. Акватория была постоянно забита льдом, что ограничивало им доступ к пище. Повлияли и рекордные снегопады, из-за которых гнезда пингвинов значительно засыпало. Также ученые фиксировали нападения хищников, что уменьшило количество птенцов по сравнению с прошлым годом.
Итоги по демографической ситуации пингвинов полярники смогут подвести в конце сезона.
- Этим летом из-за глобального потепления вблизи станции собрались тысячи пингвинов.
- 19 декабря 2021 года сообщалось, что на станции «Академик Вернадский» зафиксировали самый высокий за 20 лет уровень снега — 2,75 метра. Из-за этого полярникам пришлось откапывать станцию.