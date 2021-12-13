Украинские полярники показали новорожденных пингвинят на станции «Академик Вернадский»

Украинские полярники показали видео пингвинят, которые родились на станции «Академик Вернадский».

Об их рождении стало известно 9 декабря. Первый месяц детеныши будут оставаться в гнезде под охраной родителей.

Субантарктические пингвины, или дженту — самый распространенный вид возле станции. В последние недели на острове было до 3 700 дженту. Первые яйца они отложили в начале ноября, хотя раньше это происходило ближе к середине ноября. В этот раз малыши появились раньше обычного — в прошлом году первые пингвинята вылупились 19 декабря.