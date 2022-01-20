Instagram в США начала тестировать платную подписку. Цены стартуют от $0,99

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Социальная сеть Instagram уже начала тестировать в США платную подписку с доступом к эксклюзивному контенту и функциям.

Об этом в Twitter сообщил глава соцсети Адам Моссери, а детали есть в блоге компании.

Ежемесячная платная подписка будет предоставлять доступ к эксклюзивным прямым эфирам и Stories. Цены будут в диапазоне от $0,99 до $99,99 в месяц, авторы страниц будут сами выбирать цену своих подписок. Те пользователи, которые оформили платную подписку, будут иметь фиолетовый значок — это позволит автору легче различать их.

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Instagram

В тестировании этой функции в США принимают участие, в частности, баскетболистка Седона Принс, олимпийская чемпионка по гимнастике Джордан Чайлз и астролог Ализ Келли. Компания обещает в течение следующих нескольких месяцев расширить и количество стран, где эта функция будет доступна, и количество авторов, имеющих платную подписку.