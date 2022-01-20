Instagram в США начала тестировать платную подписку. Цены стартуют от $0,99
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Социальная сеть Instagram уже начала тестировать в США платную подписку с доступом к эксклюзивному контенту и функциям.
Об этом в Twitter сообщил глава соцсети Адам Моссери, а детали есть в блоге компании.
Ежемесячная платная подписка будет предоставлять доступ к эксклюзивным прямым эфирам и Stories. Цены будут в диапазоне от $0,99 до $99,99 в месяц, авторы страниц будут сами выбирать цену своих подписок. Те пользователи, которые оформили платную подписку, будут иметь фиолетовый значок — это позволит автору легче различать их.
В тестировании этой функции в США принимают участие, в частности, баскетболистка Седона Принс, олимпийская чемпионка по гимнастике Джордан Чайлз и астролог Ализ Келли. Компания обещает в течение следующих нескольких месяцев расширить и количество стран, где эта функция будет доступна, и количество авторов, имеющих платную подписку.
- Instagram разрабатывает функцию, которая позволит изменять расположение публикаций в профиле. Кроме того, Instagram продолжает работать над возможностью удаления аккаунта из программы, то есть пользователям предложат выбрать между отключением аккаунта и его полным удалением из приложения.
- В Instagram мошенник временно заблокировал страницу генерального директора соцсети Адама Моссери и сообщил в техподдержку о его смерти. Во время общения техподдержка Instagram запросила свидетельство о смерти, некролог или новость о смерти владельца страницы. Для блокировки аккаунта мошенник создал фейковый некролог о «смерти» Моссери.