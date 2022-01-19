Офис генпрокурора обжалует меру пресечения Петру Порошенко
- Автор:
- София Телишевская
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Ратынский Вячеслав / УНИАН
Офис генерального прокурора будет обжаловать решение Печерского суда о мере пресечения экс-президенту Петру Порошенко в виде личного обязательства.
Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
Она подчеркнула, что Порошенко сообщили о подозрении «законным способом», поэтому все манипуляции по этому поводу генпрокурор отвергла.
По ее словам, сегодняшнее решение суда об избрании меры пресечения Порошенко означает, что суд подтвердил законность и обоснованность этого подозрения, порядок его сообщения, а также наличие рисков, для предотвращения которых прокуратура шла с избранием меры пресечения.
Венедиктова также прокомментировала упреки в избирательном правосудии, мол, при ее каденции не один нардеп получил уведомление о подозрении.
«И это уже стало доброй традицией, когда медийные фигуранты уголовных производств с особым статусом оспаривают порядок сообщения или само подозрение. Не такое подозрение, не в тот день, не вручили той рукой, не с тем выражением лица... Однако никакого факта отмены подозрения по этим основаниям не было», — заявила генпрокурор.
Она утверждает, что у следствия были веские основания не медлить с уведомлением о подозрении.
«А наличие улик убедило прокуроров в необходимости такого сообщения. Заместитель генпрокурора, подписавший подозрение, координировал деятельность органов досудебного расследования по этому уголовному производству с самого начала и был знаком с материалами дела», — добавила Венедиктова.
Напомним, 19 января Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко в форме личного обязательства. Адвокаты политика уже заявили, что планируют обжаловать это решение.
- В середине декабря Порошенко подписали подозрение в государственной измене из-за поставок угля с оккупированного Донбасса. По версии следователей, Порошенко в 2014 году сорвал поставки угля из ЮАР и разрешил организовать поставки с оккупированного Донбасса. По делу проходят также глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.
- Порошенко подозрение не вручили, поскольку он уехал из страны. 17 января Порошенко прилетел в Киев из Варшавы. Его с митингом встречали сторонники, после чего он отправился в Печерский суд Киева. К концу дня судья перенес заседание по избранию меры пресечения.