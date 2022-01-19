Axios: Премьер Израиля предлагал Путину провести саммит Украина — Россия в Иерусалиме

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Prime Minister of Israel / Flickr

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет предлагал президенту России Владимиру Путину провести саммит Украина — Россия в Иерусалиме. Эту идею ему озвучил президент Владимир Зеленский.

Об этом пишет Axios со ссылкой на собственные источники.

Украинская сторона впервые озвучила такую идею весной 2021 года во время встречи с бывшим премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом его спросил глава ОП Андрей Ермак. Нетаньяху отметил, что подумает над этим, если обе стороны захотят провести саммит.

Советники Нетаньяху обсуждали это предложение с Россией в апреле и мае 2021 года, но не получили подтверждения. По словам посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука, Россия отказывалась обсуждать Крым и Донбасс, а это самое главное для Украины.

После того, как Беннет сменил Нетаньяху в должности премьера, он провел телефонные разговоры с Путиным и Зеленским. Последний пригласил израильского премьера на саммит «Крымской платформы», но он не приехал. Вскоре в октябре в Украину прибыл с визитом президент Израиля Исаак Герцог. Во время встречи с ним Зеленский рассказал ему о посреднических усилиях Нетаньяху в вопросе организации саммита Украина — Россия и спросил, возобновит ли их новое израильское правительство.

Герцог по возвращении в Израиль пересказал эту информацию Беннету, который через две недели встречался с Путиным. За день до встречи Беннет позвонил по телефону Зеленскому, и президент Украины снова предложил провести саммит Украина — Россия, но, возможно, не на самом высоком уровне, а по крайней мере на уровне советников по нацбезопасности.

По словам источников, когда Беннет поднял этот вопрос во время переговоров с Путиным, тот не проявил никакого энтузиазма и раскритиковал Зеленского.