ГБР заявило, что у обвинения есть все основания для апелляции на определение суда по мере пресечения Порошенко

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Стас Козлюк / Бабель

В Государственном бюро расследований заявляют, что у обвинения есть все основания для подачи апелляции на определение Печерского районного суда Киева, который отпустил Петра Порошенко под личные обязательства.

Об этом сообщает прессслужба ДБР.

«Считаем, что решение суда по избранию меры пресечения пятому президенту Украины является таким, что не обеспечит должного поведения подозреваемого Петра Порошенко, а потому у стороны обвинения есть все основания для его апелляционного обжалования», — отметили в бюро.

Они добавили, что на Порошенко возложены следующие обязанности:

прибывать по каждому требованию в орган досудебного расследования, прокурора, следственного судьи, суда;

не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда;

сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или работы;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Напомним, 19 января Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко в форме личного обязательства. Адвокаты политика уже заявили, что планируют обжаловать это решение.