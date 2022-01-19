Глава Минздрава Виктор Ляшко: «Омикрон» выявили в 8 регионах, в Украине могут снова ввести «красную» зону карантина
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- Екатерина Кадакова
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Михаил Мельниченко / «Бабель»
Вариант коронавируса «Омикрон» выявили уже в восьми регионах Украины: в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Львовской областях и в Киеве.
Об этом «Бабелю» сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
«Темпы заболеваемости постепенно растут. За последнюю неделю увеличилось количество выявленных случаев заболеваемости COVID-19, начинает расти количество госпитализаций», — рассказал он.
По словам Ляшко, ближе всех к введению «красной» зоны карантина Ивано-Франковская область.
«Кроме нее, на «оранжевом» уровне уже Львовская, Ровенская, Черновицкая и Сумская области», — добавил министр здравоохранения.
Отдельно Ляшко объяснил, что «Омикрон» отличается от предыдущих штаммов более коротким инкубационным периодом — по предварительным данным, он составляет от 2 до 5 дней.
К тому же «Омикрон» передается в 7 раз быстрее, чем циркулировавший ранее штамм «Дельта», а человек, заболевший штаммом «Омикрон», может быть заразен уже в первые сутки после инфицирования.
«По сравнению с предыдущими штаммами «Омикроном» стали чаще болеть дети», — добавил министр.
- В конце ноября 2021 года в Южной Африке выявили новый штамм коронавируса, который назвали «Омикрон». ВОЗ сразу внесла его в категорию опасных, на уровне со штаммами «Альфа», «Бета», «Гамма» и «Дельта». Все из-за большого количества мутаций, их у «Омикрона» почти 50. В Европе ожидают, что «Омикрон» к февралю станет доминантным штаммом. В Украине его выявили 18 декабря.
- Ученые из ЮАР сообщили, что смертность во время волны эпидемии, вызванной штаммом «Омикрон», была на 75% ниже, чем во время других волн. В то же время количество заражений было одним из самых высоких.
- Ранее в ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса закончится в 2022 году.