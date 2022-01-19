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Oleg Samchuk / Facebook

В Украине впервые годовалому ребенку трансплантировали печень от посмертного донора. Об этом 19 января сообщил генеральный директор Первого территориального медицинского объединения Львова Олег Самчук.

Операцию провели 12 января 2022 года годовалому Артему, жителю села на Прикарпатье. Ребенок весил всего 9,5 кг, у него был врожденный диагноз «Атрезия желчных протоков и выраженная печеночная недостаточность». Поэтому у мальчика была желтая кожа и большой живот. В августе стало известно, что спасти ребенка может только трансплантация печени. По словам Олега Самчука, ее от посмертного донора таким маленьким детям в Украине еще не делали, а из семьи Артема как донор никто не подходил.

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С августа мальчик с мамой жили в больнице, а 12 января 2022 стало известно, что в Виннице есть донор — 44-летний мужчина, в мозгу которого разорвалась аневризма. Спасти пациента врачи не смогли, но семья мужчины подписала согласие на посмертное донорство.

Олег Самчук отметил, что хирургическое вмешательство было «сверхсложным», операция длилась около 12 часов. Теперь, через семь дней после операции, врачи заявили, что печень работает, состояние ребенка стабильное. Впереди у Артема будет адаптация к жизни с новым органом.