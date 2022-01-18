Кибератака на украинские учреждения: кроме взлома сайтов, хакеры запустили программу для уничтожения данных
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Videvo
В Госспецсвязи рассказали новые подробности кибератаки на украинские учреждения. Там отметили, что кроме взлома сайтов была запущена программа для уничтожения данных.
Об этом пишет пресс-служба ведомства.
Там подчеркнули, что расследование кибератаки продолжается, а Госспецсвязи продолжает анализировать данные, которые получает от пострадавших органов власти.
«На данный момент использование программы-вайпера WhisperGate, по классификации компании Microsoft для уничтожения данных, зафиксировано в нескольких учреждениях, ставших жертвами атаки. Таким образом, с высокой вероятностью можно утверждать, что дефейс (замена отображаемой информации) вебсайтов атакованных госорганов и уничтожение данных с помощью вайпера являются составляющими одной кибератаки, направленной на нанесение как можно большего ущерба инфраструктуре государственных электронных ресурсов», — говорится в сообщении.
- В ночь с 13 на 14 января неизвестные хакеры взломали сайты украинских министерств и государственных структур. На них они оставили сообщения на русском, украинском и польском языках о якобы сливе личных данных в сеть. Не работали сайты нескольких министерств — образования и науки, иностранных дел, аграрной политики, а также Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Нацполиции, «Дії» и другие.
- От кибератаки также пострадал сайт мэра Киева. Он уверен, что это сделала Россия. Секретарь СНБО Данилов также уверен в причастности России.
- Центр стратегических коммуникаций также считает, что за атакой может стоять Россия. Целью атаки там назвали дестабилизацию внутренней ситуации. Причиной считается недавнее поражение России на переговорах о предстоящем сотрудничестве Украины с НАТО. Государственная служба специальной связи и защиты информации заявила, что утечки данных не произошло.