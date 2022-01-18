WSJ: США введут финансовые санкции против главарей боевиков на Донбассе

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Pierre Crom / Getty Images

США планируют ввести финансовые санкции против главарей боевиков на Донбассе. Сейчас речь идет о четырех людях.

Об этом со ссылкой на источники пишет издание The Wall Street Journal.

По данным источников, о санкциях планируют объявить в четверг, 20 января. Они предусматривают замораживание активов людей, против которых введут санкции.

Такие меры должны повлиять на Россию и «заставить ее отказаться от вторжения» в Украину. В то же время в издании отмечают, что санкции вводятся фактически против граждан Украины, а не против представителей российских властей.