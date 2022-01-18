Столица ОАЭ запретила въезд без бустерной дозы вакцины от коронавируса

Новости

Pixabay / Neil Dodhia

В столицу Объединенных Арабских Эмиратов — Абу-Даби — из-за распространения штамма «Омикрон» будут впускать только тех людей, которые получили бустерную дозу вакцины от коронавируса.

Об этом со ссылкой на информацию, размещенную в государственном приложении о здоровье, сообщают Arab News.

Как говорится в приложении, люди должны предоставить «зеленый паспорт», что будет свидетельствовать о наличии у них бустерной дозы вакцины.

В то же время отмечается, что люди, не получившие ревакцинацию по крайней мере через шесть месяцев после второй дозы, больше не считаются полностью вакцинированными.

Кроме этого, для въезда в Абу-Даби нужно иметь отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный за последние две недели.

Власти Абу-Даби также требуют, чтобы жители показывали свой «зеленый паспорт» перед входом в общественные места или правительственные здания.

Отметим, ОАЭ является страной с одним из самых высоких показателей вакцинации населения в мире. По данным органов здравоохранения, в стране полностью вакцинировано более 90% населения.