Для поездки в Швецию больше не нужны отрицательные результаты COVID-тестов

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С пятницы, 21 января, Швеция отменит для путешественников требование проходить тестирование на коронавирус, чтобы попасть в страну. Ранее на границе требовали показать отрицательный результат COVID-теста независимо от статуса вакцинации туриста.

Об этом говорится на сайте правительства Швеции.

В контексте стремительного распространения штамма «Омикрон» Минздрав считает неэффективными тесты, которые делают за 48 часов до прилета. Следовательно, правительство решило снять с путешественников это условие, которое действовало с 28 декабря 2021 года.

Тогда его внедрили из-за активного распространения «Омикрона», но сейчас штамм уже стал доминатным.

С 12 января в стране начали действовать усиленные меры безопасности. В частности, в массовых мероприятиях в помещении смогут участвовать максимум 50 человек без прививок, но только при условии предоставления сидячих мест. Участники должны быть сгруппированы в компании максимум по 8 человек с расстоянием между группами не менее одного метра. Однако на религиозных церемониях участники могут стоять. На мероприятиях, где количество участников превышает 50 человек, потребуют справки о прививках.