Омбудсмен Денисова: В российском СИЗО, где содержатся 33 украинских политзаключенных, произошла вспышка коронавируса и чесотки
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- Екатерина Кадакова
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Гонтарь Владимир / УНИАН
В СИЗО российского города Ростов-на Дону, где незаконно удерживают 33 украинских политзаключенных, произошла вспышка коронавируса и чесотки.
Об этом, ссылаясь на информацию адвоката украинцев, сообщила на своей странице в Facebook уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
По словам омбудсмена, с начала пандемии коронавируса она систематически требует от России обеспечить украинцев в местах лишения свободы средствами индивидуальной защиты.
«Впрочем, обращения остаются без ответного реагирования. Кроме того, от адвокатов постоянно получаю информацию о неоказании медицинской помощи, изъятии лекарств и игнорировании жалоб украинских политзаключенных на состояние здоровья», — отметила Денисова и отметила, что это грубое нарушение Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным советами ООН.
В этой связи украинский омбудсмен призвала уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову предоставить украинцам профессиональную врачебную помощь и соответствующее медико-санитарное обеспечение.
- Ранее Денисова заявила, что Россия преследует по политически-религиозным мотивированным обвинениям 130 граждан Украины.
- В апреле 2021 года уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что боевики удерживают на Донбассе 280 пленных, среди которых 44 военных. Еще 258 граждан считают пропавшими без вести на неподконтрольных Украине территориях Донбасса.