Государственный секретарь США Энтони Блинкен 18 января приедет в Украину. Названа цель визита
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Берлин и Киев с 18 по 20 января.
Об этом сообщается на сайте Госдепа.
19 января Блинкен встретится с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой. Цель визита — «укрепить приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины».
Также он встретится с сотрудниками (семьями) посольства США, чтобы проинформировать их о планах действий на случай «непредвиденных обстоятельств», таких как вторжение войск России.
Уже 20 января Блинкен отправится в Берлин, где встретится с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.
Из-за визита Блинкина возможны временные ограничения дорожного движения в центральной части Киева и на некоторых улицах Дарницкого и Шевченковского районов.
- 18 января стало известно, что директор ЦРУ Билл Бернс 12 января тайно посетил Украину и встретился с Владимиром Зеленским. На встрече они обсуждали ситуацию в Украине на фоне российской агрессии и возможного вторжения России.
- Уже четыре месяца на границе с Украиной находится рекордное количество российских военных — более ста тысяч. Западные и украинские разведки и СМИ постоянно говорят об угрозе вторжения. 11 января NYT сообщила, что РФ перебрасывает в границу с Украиной боевые и транспортные вертолеты.
- Чтобы помешать вторжению, США неделю вели переговоры с российскими дипломатами. В России назвали переговоры безрезультатными и снова угрожали, в США переговоры оценили оптимистичнее и сказали, что мяч на стороне России, хотя не исключили, что РФ все-таки готовит нападение на Украину. В Украине пока официально не подвели итоги переговоров, но президент инициирует встречу с Байденом и Путиным.