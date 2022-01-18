Государственный секретарь США Энтони Блинкен 18 января приедет в Украину. Названа цель визита

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Берлин и Киев с 18 по 20 января.

Об этом сообщается на сайте Госдепа.

19 января Блинкен встретится с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой. Цель визита — «укрепить приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины».

Также он встретится с сотрудниками (семьями) посольства США, чтобы проинформировать их о планах действий на случай «непредвиденных обстоятельств», таких как вторжение войск России.

Уже 20 января Блинкен отправится в Берлин, где встретится с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

Из-за визита Блинкина возможны временные ограничения дорожного движения в центральной части Киева и на некоторых улицах Дарницкого и Шевченковского районов.