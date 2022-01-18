Экс-министр Продан: Минэнерго отменило в 2015 году запрет на поставки угля из двух шахт на оккупированном Донбассе
- Автор:
- Олег Панфилович
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Kym Farnik / Flickr
Бывший министр энергетики Юрий Продан заявил, что его преемник Владимир Демчишин в 2015 году отменил его приказ о запрете на поставки угля из двух шахт, расположенных на оккупированных территориях Донбасса.
Об этом он рассказал в интервью «Бабелю».
«Конечно, Демчишина лоббировал тогдашний президент [Порошенко]. Сначала Демчишин был главой Национальной комиссии по регулированию энергетики, его тоже Порошенко назначил. Демчишин был человеком, которому доверял президент», — заявил Продан.
Он добавил, что Демчишин отменил его запрет на поставку угля с двух предприятий — «Шахты имени Киселева» и «Луганскуголь». «Шахта Киселева вообще не была шахтой — уголь там не добывали, она была закрыта, и там просто выкачивали воду. Шахта «Луганскуголь» добывала около пяти тысяч тонн в день. Но неизвестно, добывали ли вообще уголь там или брали старые запасы. В общем тот объем, который поставляли из тех шахт, был незначительным», — заметил экс-министр.
По словам Продана, компания «Центрэнерго» заключила с ними договоры, а на их счета можно было переводить средства. «А как дальше эти деньги должны были дойти до предприятий? В мешках? Это нормальная схема? И после этого мы критикуем поставки угля из ЮАР?» — посетовал Продан.
- Экс-министр энергетики Юрий Продан опроверг, что приобретенный в 2014 году уголь из Южно-Африканской Республики был некачественным и потому от него отказались в пользу угля с оккупированных территорий Донбасса.
- В середине декабря Порошенко подписали подозрение в государственной измене из-за поставок угля с оккупированного Донбасса. По версии следователей, Порошенко в 2014 году сорвал поставки угля из ЮАР и разрешил организовать поставки с оккупированного Донбасса. По делу проходят также глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.
- Порошенко подозрение не вручили, поскольку он уехал из страны. 17 января Порошенко прилетел в Киев из Варшавы. Его с митингом встречали сторонники, после чего он отправился в Печерский суд Киева. В итоге суд перенес вынесение решения о мере пресечения для Порошенко на 19 января.