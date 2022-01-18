В Украине ускоряется формирование 25 бригад теробороны

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Украине ускоряется формирование подразделений территориальной обороны, которые на местах смогут сдерживать агрессора.

Об этом сообщает Минобороны.

Сейчас продолжается формирование 25 бригад (по одной на каждую область), которые будут объединять более 150 батальонов — по одному на каждый район.

Постоянная численность сил теробороны в мирное время составит 10 тысяч человек, а в особый период — более 130 тысяч . Для этого сформируют резерв.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что развертывание бригад и батальонов уже происходит. Каждый батальон укомплектовывается составом до 600 человек, а на втором этапе будет формироваться резерв по штатам особого периода.

«В каждом батальоне формируется костяк из военнослужащих ВСУ. Их задача — командование и обучение гражданских лиц, которые заключат контракт на службу в резерве ТрО и будут защищать территорию, где проживают [...]. За теми, кто заключит контракт и будет служить в резерве ТрО, будет закреплено оружие. Оно будет выдаваться на время учений или в случае возникновения определенных ситуаций», — сказал Резников.

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На сегодня в стране уже определено 86% мест дислокации для подразделений ТрО.