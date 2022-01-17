Минздрав упростил вакцинацию от коронавируса для подростков — больше не нужно иметь все обязательные прививки
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
-
Westend61 / Getty Images
В Министерстве здравоохранения упростили вакцинацию от коронавируса для детей от 12 лет. Теперь для этого им не нужно иметь все обязательные прививки.
Об этом пишет пресс-служба Минздрава.
«Министерство здравоохранения Украины отменило требование об обязательном наличии всех рутинных прививок для вакцинации детей от 12 лет против COVID-19», — отметили там.
Таким образом, для вакцинации детей 12—17 лет родителям просто нужно записать своего ребенка в любой прививочный пункт. С собой нужно иметь свидетельство о рождении или паспорт и идентификационный код.
Также в Минздраве подчеркнули, что для вакцинации детей 12—13 лет требуется согласие одного из родителей или опекуна.
- 6 января в Украине была разрешена бустерная вакцинация для всех людей от 18 лет. Бустером желательно прививаться в период от 6 до 9 месяцев после получения второй прививки. Будут вакцинировать препаратами Moderna или Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек. После введения бустерной дозы можно получить новый COVID-сертификат, который будет действовать 270 суток от даты прививки. Сгенерировать его можно будет в «Дії» ориентировочно в конце января 2022 года. А до этого будет действовать сертификат о предварительной полной вакцинации.
- В конце октября Минздрав разрешил вакцинировать детей в возрасте от 12 лет. Детям вакцину следует вводить двумя дозами с интервалом между прививкой от 21 до 28 дней. Также необходимо соблюдать 14-дневный интервал между введением вакцины против COVID-19 и вакцины против других болезней. В настоящее время детей вакцинируют исключительно препаратом от Pfizer.