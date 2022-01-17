Украинцы уже потратили 1,5 млрд грн, полученных за вакцинацию. Больше всего покупали книги и билеты в кино
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
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С начала запуска программы «єПідтримка», 19 декабря 2021 года, более 7,2 млн украинцев подали заявки в «Дії» на получение 1000 гривен за вакцинацию.
Об этом сообщает Министерство экономики.
За четыре недели действия программы граждане получили почти 7 миллиардов гривен, из которых 1,5 миллиарда уже потратили.
По видам расходов наиболее популярными стали:
- книжные магазины — 490 млн грн;
- кинотеатры — 386 млн грн;
- театры, концерты и развлекательные услуги — 188 млн грн;
- железнодорожные и авиа пассажирские перевозки — 180 млн грн;
- спорт — 146 млн грн.
Со второй половины января 2022 года программу расширят — украинцы старше 60 лет смогут потратить эти средства на приобретение лекарств. Деньги следует потратить в течение четырех месяцев с момента получения.
Сама программа будет длиться до 18 декабря 2022 года и пройдет в несколько этапов. На первом этапе, получение средств будет происходить через приложение «Дія», а на втором этапе (II—III квартал 2022 года) деньги будут выплачиваться на руки (но над этим механизмом еще работают).
- 6 января в Украине разрешили бустерную вакцинацию для всех людей от 18 лет. Бустером желательно прививаться в период от 6 до 9 месяцев после получения второй прививки. Уколы будут делать препаратами Moderna или Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек. После введения бустерной дозы можно будет получить новый COVID-сертификат, который будет действовать 270 суток с даты ее введения. Генерировать его можно будет в «Дії» примерно в конце января 2022 года. А до этого будет действовать сертификат о предварительной полной вакцинации.